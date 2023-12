LFP : meurtri, Arnaud Rouger se défend fermement face aux accusations d’homophobie

Pourtant peu habitué aux feux des projecteurs, le directeur général de la Ligue de Football Professionnel, Arnaud Rouger, se retrouve aujourd’hui dans la tourmente médiatique. Auditionné au mois de novembre devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, l’homme de 55 ans avait déclaré : «Aujourd’hui, il ne s’agit pas de faire la promotion de l’homosexualité, ce n’est pas notre boulot. Par contre, lutter contre l’homophobie, ça l’est». Une sortie passée inaperçue au départ, avant de susciter l’indignation de Rouge Direct et Stop Homophobie, deux associations qui ont par la suite porté plainte pour injure à caractère homophobe contre le dirigeant français.

Peiné par la tournure des évènements, Arnaud Rouger, par la voix de son avocate, Me Ilana Soskin, continue de se défendre contre une quelconque forme d’homophobie. «Accuser Arnaud Rouger d’avoir tenu des propos homophobes, est faux juridiquement mais c’est aussi et surtout se tromper de cible. Cette plainte est une injure au combat et aux valeurs portées par mon client depuis plus de 20 ans. Arnaud Rouger est extrêmement meurtri de faire l’objet de telles accusations. Elles sont à la fois fausses et infondées», a-t-elle déclaré. Dans un communiqué, l’intéressé a également contesté ces accusations, exprimant «un engagement sans faille» dans la lutte contre cette forme de discrimination.