Lens-OM : Seko Fofana avertit les siens

Le RC Lens peut jubiler après sa victoire contre l’OM (2-1), ce samedi. Le PSG a désormais un nouveau dauphin en la personne des Sang et Or, qui sont bien placés dans la course à la deuxième place et donc à la Ligue des Champions. Toutefois, la saison n’est pas encore tout à fait terminée, ce dont Seko Fofana a parfaitement conscience.

« On est très fatigués, on a eu un match difficile mardi contre une équipe en pleine confiance (Toulouse, 1-0). Ils nous ont bousculés, il faut reconnaître, on n’a pas lâché, on a pu leur faire mal sur nos situations, on est contents, c’était pas simple, nos supporters ont poussé. On ne se sent pas intouchables, tous les matchs vont être difficiles, les équipes sont motivées contre nous. On a une bonne mentalité, à nous de prendre du plaisir pour les quatre prochains matchs. »

