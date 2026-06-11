Mercato : le PSG prend contact avec West Ham pour le tandem Mateus Fernandes-Crysencio Summerville

Qu’on se le dise, le PSG va recruter cet été. Si le club, fort de son statut de double champion d’Europe, est particulièrement bien pourvu qualitativement dans son onze de départ, il manque encore un peu de profondeur de banc pour aborder sereinement tous les tableaux. C’est la raison pour laquelle le recrutement d’un défenseur central, une doublure à Nuno Mendes à gauche, d’un milieu de terrain et d’un ailier est étudié avec la plus grande attention par la direction sportive. Si Paris avance pour le moment masqué concernant ses pistes défensives, la rédaction est en mesure de vous dévoiler l’identité de deux joueurs très appréciés en interne. Leur point commun ? Ils évoluent tous les deux sous les couleurs de West Ham.

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Le PSG ne lâche pas Matheus Fernandes

Premier nom et non des moindres Mateus Fernandes dont l’intérêt parisien avait déjà été évoqué dans nos colonnes il y a quelques semaines. Il faut dire que depuis que Luis Campos officie au Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais adore s’entourer de ses compatriotes. Les réussites de Vitinha, João Neves ou encore Nuno Mendes sont les exemples les plus parlants de cette stratégie. Selon nos informations, le club de la capitale vise désormais un autre Lusitanien. Âgé de 21 ans, ce milieu de terrain est une véritable pépite. Formé au Sporting Portugal, il a découvert la Premier League en 2024 avec Southampton avant que West Ham ne vienne le recruter pour 44 M€ l’été dernier, suite à la relégation des Saints. Milieu de terrain complet doté d’un excellent sens de la passe et très habile dans la récupération du ballon et le pressing, c’est surtout sur le côté créatif qu’il se distingue. Fort d’un excellent jeu long, il décroche beaucoup pour orienter le jeu mais peut aussi se projeter en deuxième lame pour apporter devant. Fernandes (3 buts et 4 passes décisives en 36 matchs de Premier League cette saison) s’est imposé comme l’un des titulaires inamovibles des Hammers. Sous contrat jusqu’en 2030, l’international portugais (1 sélection) dispose logiquement de nombreux courtisans en Europe. Pour écarter la concurrence, Luis Campos a noué des contacts avec la direction londonienne, qui lui a déjà communiqué le tarif à débourser : 80 millions d’euros.

L’explosif Crysencio Summerville plait au double champion d’Europe en titre

L’autre piste parisienne mène à un profil pour le moins séduisant : Crysencio Summerville. Le virevoltant ailier gauche néerlandais de 24 ans, qui dispute actuellement la Coupe du Monde avec les Oranje, a été l’une des très rares satisfactions de la saison galère des Hammers, avec son coéquipier portugais. Joueur très tonique au profil explosif, le spectaculaire Summerville est capable de faire de sacrées différences en un contre un sur son côté. Très apprécié par les supporters londoniens, l’ancien joueur de Leeds a compilé 5 buts et 4 passes décisives en 31 apparitions cette saison qui lui ont ouvert les portes de la sélection nationale. À 24 ans, celui qui avait notamment figuré sur la short-list du Stade Rennais il y a quelques années est lui aussi extrêmement convoité sur le marché. Néanmoins, le prix demandé par West Ham, de l’ordre de 50 millions d’euros, a refroidi plus d’un prétendant. Là encore, des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre l’homme fort du mercato parisien et le club anglais.

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Six goals in seven matches for Crysencio Summerville ⚽️



The in-form forward scores in extra-time as @WestHam win 1-0 against Burton in the FA Cup fourth round ⚒️ pic.twitter.com/Oaj2OFdnhw — Premier League (@premierleague) February 14, 2026

Si aucune offre ferme n’a encore été soumise par le club de la capitale, l’intérêt pour les deux joueurs est concret et bien réel. Si le PSG veut toucher au but et s’offrir ce double renfort, il faudra sortir le chéquier et s’aligner sur les 130 millions d’euros réclamés au total. Toutefois, Paris dispose d’un atout non négligeable dans les négociations à venir : le double champion d’Europe en titre compte bien profiter des graves difficultés des Hammers. Fraîchement relégué en Championship (deuxième division anglaise), le club londonien va impérativement devoir vendre ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Une situation délicate qui pourrait permettre au PSG de rafler la mise plus aisément.