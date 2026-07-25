L’OL et la Juventus ont trouvé un accord pour Loïs Openda !

Il va y avoir des départs. On travaille sur les futures sorties. Et il y aura d’autres arrivées par la suite. Le poste d’avant-centre est le plus compliqué à l’heure actuelle, mais on avance bien. Voici ce que déclarait récemment Matthieu Louis-Jean, interrogé sur le mercato lyonnais. Et il semblerait que l’Olympique Lyonnais touche désormais au but pour son futur numéro 9.

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En effet, selon nos dernières informations, Loïs Openda va être prêté à l’OL après un accord trouvé entre le club lyonnais et la Juventus. Les deux formations se sont entendues sur un prêt sans option d’achat, permettant à l’attaquant belge de rejoindre les Gones pour la saison à venir. Comme révélé précédemment par nos soins, Loïs Openda avait déjà donné son accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais.

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Openda va faire son retour en L1

Il ne manquait plus qu’un terrain d’entente entre les deux clubs, désormais trouvé. L’international belge, qui n’avait marqué que 2 buts (0 assist) en 34 apparitions sous le maillot bianconero - va donc apporter sa vitesse, sa profondeur et son sens du but à l’attaque lyonnaise. Un renfort de taille pour les Gones, déterminés à garnir leur ligne d’attaque, qui plus est après le départ d’Endrick.

🚨BREAKING: 🔴🔵🇧🇪 #Ligue1 |



✍️ Loïs Openda va être prêté à l'OL



🔐 L'OL et la Juventus ont trouvé un accord pour un prêt sans OA



✅️ Comme révélé sur @footmercato , l'attaquant belge avait donné son accord pour rejoindre les Gones.



Avec @sebnonda pic.twitter.com/GnQHE3YXuy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 25, 2026

Sauf retournement de situation de dernière minute, Loïs Openda évoluera donc sous les couleurs lyonnaises dans les prochains jours. Comme indiqué ces derniers jours, la Juve prendra, de son côté, en charge une partie du salaire du joueur, estimé à environ 4 M€ nets par an. L’OL, qui a doublé plusieurs écuries françaises dont Lens, Monaco et Rennes ainsi que des clubs de Premier League dont Coventry, espère désormais officialiser la nouvelle au plus vite.