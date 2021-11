OM - Troyes : les compositions sont là

La 15e journée de Ligue 1 se termine ce soir avec un duel entre l'Olympique de Marseille et Troyes. A domicile, les Phocéens s'organisent en 3-4-3 avec Pau Lopez dans les cages. Devant lui, William Saliba, Alvaro Gonzalez et Luan Peres composent la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Pol Lirola et Konrad De la Fuente tandis que Valentin Rongier et Pape Gueye forment le double pivot. Devant, Arkadiusz Milik est soutenu en attaque par Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet.

De son côté, Troyes s'organise en 3-4-3 avec Gauthier Gallon comme dernier rempart. Adil Rami, Jimmy Giraudon et Yoann Salmier forment le trio défensif. Les rôles de pistons sont assurés par Youssouf Koné et Giulian Biancone tandis que Florian Tardieu et Rominigue Kouamé se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Gerson Rodrigues, Yoann Touzghar et Mama Baldé sont alignés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique de Marseille : P. Lopez - Saliba, Alvaro, Peres - Lirola, Rongier, Gueye, De la Fuente - Guendouzi, Payet - Milik

Troyes : Gallon - Rami, Giraudon, Salmier - Biancone, Tardieu, Kouamé, Koné - Rodrigues, Touzghar, Baldé

