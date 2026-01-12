Mamadou Sakho annonce sa retraite à 35 ans

Présent ce soir au Parc des Princes à l’occasion du 16e de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, Mamadou Sakho a officiellement annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Invité par le club de la capitale, le défenseur international français a profité de cette affiche symbolique pour tourner la page, sous les applaudissements du public parisien. Formé au PSG et profondément attaché à ses racines, Sakho a pris la parole pour évoquer son immense fierté et une page qui se referme, remerciant ses clubs, ses coéquipiers et les supporters qui l’ont accompagné tout au long de son parcours. À 35 ans, l’ancien capitaine parisien met ainsi un terme à une aventure de plus de quinze années au plus haut niveau.

Révélé très tôt au Paris Saint-Germain, dont il devient le plus jeune capitaine de l’histoire, Mamadou Sakho s’impose rapidement comme l’un des défenseurs français les plus prometteurs de sa génération. Après cinq saisons à Paris et plusieurs titres nationaux, il s’envole pour Liverpool en 2013, où il découvre la Premier League et s’illustre notamment lors de la campagne européenne 2015-2016. Passé ensuite par Crystal Palace, avec qui il retrouve une stabilité et un rôle majeur en Angleterre, il poursuivra sa carrière à Montpellier à partir de 2023 avant de tenter une ultime aventure en Géorgie en 2025. International à 29 reprises avec l’équipe de France, participant notamment à l’Euro 2016, Sakho laisse l’image d’un joueur au caractère affirmé, symbole de leadership et de combativité, profondément marqué par son club formateur et le football français.