Serie A : la Lazio crucifiée par Sassuolo

Dans le cadre de cette 32e journée de Serie A, la Lazio, dauphin de la Juventus, accueillait Sassuolo dans son antre du Stadio Olimpico. Défaits à domicile (0-3) le week-end dernier par un AC Milan des grands soirs, les joueurs de la Lazio ne réussissaient pas à relever la tête trois jours plus tard et s’inclinaient à nouveau, cette fois ci sur la pelouse de Lecce (1-2). Deux défaites de rangs qui ont permis au leader de Serie A de prendre sept points d’avance au classement. Victoire donc impérative cette après-midi pour les Romains, s’ils ne voulaient pas se faire peur et voir leurs concurrents les rattraper au classement. De leur coté, les joueurs de Sassuolo restaient sur une belle série de trois victoires consécutives, de quoi aborder cette rencontre de la plus sereine des manières. Bien rentrés dans leur match, les joueurs de Sassuolo pensaient ouvrir le score rapidement mais voyaient leur but refusé pour un hors-jeu après visionnage de la VAR (9e).

Bien décidé à l’emporter, la Lazio ouvrait finalement la marque par l’intermédiaire de Luis Alberto. Bien servi après un long rush en solitaire de Manuel Lazzari, le milieu de terrain espagnol, chanceux sur ce tir, voyait le ballon filer dans le but adverse (33e). Après un premier acte globalement dominé par les joueurs de Simone Inzaghi, les deux équipes revenaient sur la pelouse et Sassuolo ne tardait pas à revenir dans le match par l’intermédiaire de Raspadori (52e). Après un bon travail de Caputo, l’attaquant italien n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-1). À l’image des derniers matches, les joueurs de la Lazio doutaient au fil de la rencontre et voyaient Francesco Caputo crucifier le gardien romain dans le temps additionnel (90e+1). Avec ce but, l’homme du match offrait la victoire aux siens (2-1). Avec cette nouvelle défaite, la Lazio (2e) pourrait voir l’Atalanta passer devant au classement. Sassuolo grimpe à la 8e place du classement.