OL : un jeune défenseur central signe son premier contrat professionnel

L’OL s’appuie à nouveau sur son centre de formation. A l’instar de Khalis Merah ou Rémi Himbert, les jeunes pousses rhodaniennes ont brillé la saison dernière. Des exemples sur lesquels il faut capitaliser pour la suite entre Rhône et Saôné. En ce sens, Lyon a décidé de blinder l’avenir d’un jeune talent. Âgé de 18 ans, le jeune défenseur central Melvyn Otobo vient de franchir un cap important en signant son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais.

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Premier contrat professionnel pour Melvyn Otobo ❤️💙



Le défenseur central, arrivé au club en 2020, est désormais lié à l'OL jusqu'au 30 juin 2028 🙌



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Arrivé au sein de l’académie rhodanienne en 2020, il est désormais lié avec son club formateur jusqu’au 30 juin 2028. Cette signature vient récompenser une saison pleine pour le joueur, qui a cumulé 23 matchs cette année entre la catégorie U19 et l’équipe de National 3 (10 apparitions). Après Rémi Himbert et Angel Garcia, Otobo devient ainsi le troisième joueur issu de la génération 2008 à s’engager sur le long terme avec l’OL.