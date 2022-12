Al-Nassr : la visite médicale de Cristiano Ronaldo est fixée

La suite après cette publicité

Le cas de Cristiano Ronaldo n’en finit plus d’alimenter cette fin d’année. Après avoir résilié son contrat avec Manchester United et une Coupe du monde 2022 qu’il a terminé sur le banc - après l’élimination contre le Maroc, en quarts de finale (0-1) -, Cristiano Ronaldo est toujours à la recherche de son nouveau club. Et le club saoudien d’Al-Nassr est le plus proche pour l’enrôler. Selon nos informations, Al-Nassr continue de pousser et est de plus en plus confiant pour trouver un accord avec l’ancienne légende du Real Madrid.

Et d’après les dernières nouvelles de CBS Sports, le club saoudien est très confiant au sujet de la signature de la légende portugaise et aurait déjà programmé une visite médicale. Le média américain précise que Cristiano Ronaldo pourrait jouer un rôle important dans la gestion du club, allant jusqu’à la nomination de l’entraîneur s’il le souhaite, en vue d’une potentielle candidature de l’Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2030.

