Liga : le Barça déroule face à Villarreal grâce à un triplé du génial Lamine Yamal

L’affiche avait de l’allure sur le papier. Le FC Barcelone, leader avec 61 points après sa victoire face à Levante mercredi, recevait Villarreal, 3e au classement, trois points derrière l’Atlético, porté par une belle régularité et un Georges Mikautadze en feu (3 buts sur ses 4 derniers matchs). L’équipe de Marcelino se déplaçait cependant au Camp Nou avec quelques absences dans son onze mais une équipe séduisante avec Pape Gueye ou encore Nicolas Pépé. Hansi Flick, lui, alignait son 4-2-3-1 habituel avec Joan García dans les buts, la charnière Eric García-Cubarsí au centre, Koundé et Balde dans les couloirs, Fermin et Marc Bernal en double pivot, et le trio Yamal-Olmo-Raphinha derrière Torres.

La première période a surtout été le monologue de Lamine Yamal après un début de match animé. Au bout de 28 minutes, le prodige catalan profitait d’une grossière perte de balle de Pape Gueye dans l’entrejeu, jusqu’ici très bon, pour partir seul face au portier adversaire et ajuster d’un plat du pied (1-0) Neuf minutes plus tard, l’Espagnol inscrivait un chef-d’oeuvre sur une action individuelle dont il a le secret. Sur le côté droit, il se jouait de deux défenseurs et envoyait une frappe enroulée sublime dans la lucarne (2-0, 37e). Dans la foulée, Villarreal avait sa seule vraie occasion par Moleiro, dont la frappe de l’intérieur des six mètres avait frôlé le poteau de Joan García (41e, sur un centre de Pépé).

Lamine Yamal a tout fait !

On pensait alors le match plié tant le Barça semblait sérieux et tant Lamine Yamal semblait être capable de tout faire tellement il était en confiance. Mais au retour des vestiaires, Villarreal parvenait vite à réduire la marque par l’intermédiaire de Pape Gueye. L’international sénégalais se rattrapait bien de sa belle bourde en première période en étant à la réception d’un cafouillage après un corner (2-1, 47e). Mais c’était sans compter sur le show Lamine Yamal. Car ce samedi après-midi, l’attaquant espagnol était tout simplement inarrêtable et même quand son équipe était dans le dur, il arrivait à bonifier n’importe quel ballon.

Peu après l’heure de jeu, à la suite d’une belle ouverture de Pedri, il filait tout seul défier Luiz Junior. Son tir croisé du gauche trouvait le petit filet pour le triplé. Le premier de sa carrière (3-1, 68e). Un but qui entérinait définitivement les espoirs de remonter de Villarreal qui ne parvenait pas à revenir. Lewandowski plantait un dernier but pour sceller le succès (4-1, 90e). Le Barça s’impose donc avec la manière dans ce match et peut remercier Lamine Yamal qui aura absolument tout fait dans ce match. Avec ces trois nouveaux points, les Blaugranas prennent 4 points d’avance sur le Real Madrid qui jouera lundi face à Getafe.