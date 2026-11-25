Au lendemain de sa sortie médiatique lunaire après la défaite du RC Lens face au RB Leipzig (3-1) en C1, Florian Thauvin a tenu à sortir du silence. Le capitaine lensois, qui avait sèchement répondu aux questions de Canal+ au coup de sifflet final, avait suscité de nombreuses réactions avec son attitude particulièrement agacée. Alors que le club artésien traverse une période délicate et que sa campagne européenne a pris un sérieux coup derrière la tête, cette séquence a également alimenté les interrogations sur les relations entre le joueur, ses coéquipiers et sa direction. Ce mercredi soir, dans le cadre du Canal Champions Club, le joueur de 33 ans a souhaité revenir sur cet épisode. Visiblement touché et gêné par la polémique, il a d’abord reconnu son erreur et présenté ses excuses au journaliste Dominique Armand : « c’est vrai que les dernières 24 heures ont été compliquées. J’avoue que j’évite de swiper, parce que c’est quand même un peu difficile à regarder. Hier, j’ai eu une réaction à chaud qui n’était vraiment pas la bonne façon de faire. J’étais encore sur les nerfs, tendu, et je n’ai pas eu le temps de redescendre. Vous avez des anciens joueurs sur le plateau, ils savent ce que c’est : on est souvent très tendus après ces matchs. On a eu un parcours en Ligue des champions très compliqué et on a vu nos chances s’envoler quasiment définitivement. Quand on fournit beaucoup d’efforts, qu’on joue tous les trois jours et qu’on vient de courir douze kilomètres, le mauvais perdant et le compétiteur ont parlé. Hier, c’était le joueur. Aujourd’hui, c’est le capitaine, à tête reposée. Toutes mes excuses à Dominique Armand. Il n’y avait rien contre lui. À ce moment-là, j’ai manqué de lucidité. »

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Le Lensois a ensuite tenu à clarifier les raisons de son agacement, tout en écartant fermement l’idée d’un quelconque problème avec ses partenaires. Une mise au point importante alors que plusieurs interprétations de ses propos, notamment son énigmatique « depuis le début de saison », avaient laissé planer le doute sur ses éventuelles tensions en interne. « Je voulais vraiment revenir sur cette interview. Mes coéquipiers me connaissent, ils vivent avec moi tous les jours. On était tous abattus dans le vestiaire, on était tous déçus. J’ai passé quarante minutes à discuter avec Mathieu Udol, Robin Risser et Florian Sotoca après la rencontre. Tout le monde me connaît et tout le monde sait qu’il n’y a rien contre les joueurs, qu’il n’y a rien contre personne », a expliqué Thauvin.

« Bien sûr que je resterai à Lens jusqu’à la fin de saison »

Surtout, Florian Thauvin a également profité de cette prise de parole pour mettre fin aux spéculations concernant son avenir dans le Nord. Alors que sa sortie médiatique avait pu laisser penser à un certain malaise avec sa direction, le capitaine artésien a assuré qu’il n’avait aucune intention de quitter le navire en cours de saison : « bien sûr que je resterai à Lens jusqu’à la fin de saison, il n’y a pas de débat là-dessus. Je comprends que mon attitude puisse susciter des interrogations. Mais ma responsabilité est ici. C’est pour cela que je voulais prendre la parole ce soir, pour calmer tout le monde. Je suis le capitaine de cette équipe, je suis sur le bateau jusqu’au bout et j’assumerai mes responsabilités jusqu’au bout. »

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Enfin, l’ancien Marseillais a tenu à replacer cette réaction dans le contexte sportif particulièrement frustrant que traverse actuellement le RC Lens. Très investi dans cette campagne européenne, le joueur regrette les résultats obtenus au regard des efforts fournis par son équipe, tout en se montrant convaincu que la situation peut encore s’améliorer. « Notre campagne en Ligue des Champions, on s’est énormément battus pour l’obtenir et on y est parvenus. En tant que compétiteurs, on espérait forcément mieux. On a pris beaucoup de coups sur la tête et, très honnêtement, même s’il y a eu cette défaite contre Côme qui nous a fait énormément de mal, on aurait mérité mieux. Hier, on a réalisé 60 minutes vraiment très bonnes contre Leipzig. Le week-end dernier, on avait également fait un bon match. On est sur les bons rails et les résultats vont revenir. Mais j’avoue qu’hier, c’était un peu trop pour moi. Cela montre que derrière le joueur de football, il y a un être humain. On n’est pas tous des robots, on fait des erreurs et cela fait partie de mes qualités comme de mes défauts. » Voilà qui est clair.