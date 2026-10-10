Serie A : l’Inter s’amuse face à Parme et prend la tête

Toujours invaincue en Serie A, l’Inter poursuit son très bon début de saison. Lors de la réception de Parme, le champion en titre n’a pas fait de détail en s’imposant largement 3-0. Les hommes de Cristian Chivu n’ont eu besoin que de la première période pour faire la différence.

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Tout s’est même joué en un gros quart d’heure puisque Sučić (13e), Çalhanoğlu sur penalty (18e) et Thuram (31e) ont permis aux Nerazzurri de prendre la tête de la Serie A avec trois points d’avance sur la Roma, qui dispute son match de la 6e journée demain sur la pelouse de Côme.