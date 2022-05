Bordeaux : Josuha Guilavogui fustige le comportement de certains coéquipiers

Alors que les Girondins de Bordeaux connaissent une fin de saison chaotique avec une relégation (quasiment officielle) en Ligue 2, les histoires s'enchaînent aussi en dehors des terrains. Après la polémique des joueurs en plein foot à 5 sur leurs jours de repos après la lourde défaite à Angers, la semaine dernière a été marquée par la sortie en boîte de nuit d'Enock Kwateng et Mbaye Niang quelques heures seulement après le triste 0-0 face à Lorient.

En conférence de presse, le capitaine Josuha Guilavogui est revenu sur ces histoires et déplore un sérieux manque de professionnalisme dans son équipe. « Non, je n’ai jamais connu ça dans ma carrière, une telle avalanche de choses. Non, non… Pourtant, j’ai vécu des saisons comme à Wolfsbourg où j’ai eu cinq entraîneurs en un an. Mais tous les problèmes qu’on a eus, quand on les énumère et qu’on en fait l’addition, c’est sûr que ça fait une montagne de problèmes. Et ça, je ne l’ai jamais eu, non. Chez nous les joueurs, oui, il y a un manque de professionnalisme. Après, concernant le club, vous poserez les questions aux personnes concernées, je ne suis qu’un joueur. Mais je dois le dire, il y a un manque de professionnalisme qui est criant.»