Bayern Munich : Manuel Neuer repris de volée en Allemagne après sa bourde

L’incroyable série d’invincibilité du Bayern Munich a pris fin hier à l’Emirates. Battus 3 buts à 1 par Arsenal, les Bavarois ont donc chuté pour la première fois après 18 rencontres sans perdre. Un sacré coup d’éclat pour les Gunners et leur coach, Mikel Arteta. «Je dois féliciter nos joueurs, car je pense qu’ils ont livré un match incroyable contre ce qui est, à mon avis, la meilleure équipe d’Europe», a confié l’Espagnol à l’issue du match. Un compliment face auquel a réagi son homologue du Bayern Munich, Vincent Kompany. « Nous avons eu cette discussion il y a trois semaines, lorsque nous avons affronté le PSG. Ils (les Parisiens, ndlr) ont mentionné la même chose. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne souhaite être la meilleure équipe en novembre », a-t-il confié, avant de revenir sur cette défaite.

Impliqué sur deux des trois buts encaissés par le Bayern

« Toutes les équipes peuvent perdre, c’est le football. Je pense que nous n’avons pas mal commencé la première période, mais nous avons ensuite encaissé un but sur coup de pied arrêté. Nous avons néanmoins repris l’avantage et égalisé. À la mi-temps, j’avais le sentiment que nous pouvions gagner le match si nous continuions sur notre lancée. Mais nous n’avons pas trouvé notre rythme en deuxième mi-temps. Arsenal a réussi à faire la différence. Ils ont très bien géré le match et ont su tirer profit des petits moments en leur faveur. Je ne chercherai pas d’excuses. Il faut reconnaître qu’Arsenal était meilleur. Nous devons régler les choses samedi. Je sens que les garçons ont déjà hâte de disputer le prochain match. » Kompany et le Bayern Munich ne sont pas traumatisés par ce revers puisqu’ils restent très bien placés dans le classement de la C1 (3e).

Un constat partagé par l’ensemble de la presse allemande qui n’a pas voulu tirer à boulets rouges sur le club munichois après son incroyable série d’invincibilité. En revanche, il y a bien un Allemand qui est pointé du doigt et c’est Manuel Neuer. Avant la rencontre, le directeur général du Bayern, Max Eberl, réclamait le retour de l’emblématique gardien de 39 ans en équipe nationale. « Est-ce qu’il doit être au Mondial 2026 ? Oui. C’est le meilleur gardien de but d’Allemagne. Nous sommes incroyablement heureux d’avoir prolongé son contrat et qu’il soit en bonne santé. Les vacances pendant les pauses internationales lui font du bien. Mais il est très motivé. » Il faut croire qu’Eberl a porté malchance à Neuer. Devancé par Jurriën Timber sur corner, le portier bavarois est directement impliqué sur l’ouverture du score londonienne. Impuissant face à Madueke sur le but du 2-1, Neuer s’est en revanche complètement raté à un quart d’heure du terme. Sur une contre-attaque d’Arsenal, il se trouvait quasiment sur la ligne médiane pour stopper la percée de Gabriel Martinelli. Une intervention totalement manquée qui a permis au Brésilien d’aller inscrire le but du break dans un but vide.

Neuer trahi par son style

Au sortir de la rencontre, le fautif s’est expliqué en zone mixte. «Quand on est mené, il faut tout simplement prendre un peu plus de risques. Nous avons dû en prendre plus à ce moment-là. La passe était bonne, pas trop longue. J’ai vu que Martinelli partait contre Joshua Kimmich. Il est un peu plus rapide que lui, donc ça aurait été un face-à-face et une grosse occasion. J’ai essayé d’anticiper, mais il a pris un contrôle, ce qui a été crucial, et au final, je n’étais pas bien placé », a-t-il déclaré, avant de se défendre sur le premier but encaissé du match. «Il (Timber, ndlr) me déséquilibre clairement, c’est évident, et je me retrouve dans une position différente de celle que j’aurais souhaitée, ce qui m’empêche de me projeter vers l’avant aussi facilement. »

Cependant, les médias allemands n’ont pas été tendres avec lui. Nos confrères du Fussball Transfers lui ont attribué la note de 5 (1 étant la meilleure et 6 la moins bonne) quand Bild a titré : « La prestation de Neuer a été un désastre ». De son côté, l’ancien international allemand Michael Ballack a déclaré : «Manuel a évidemment pris tous les risques. Si ça tourne mal, le risque est trop grand. Bien sûr, cela fait partie de son jeu dans une certaine mesure, mais ce n’était tout simplement pas nécessaire ici», a confié sur DAZN. Enfin, le Süddeutsche Zeitung a titré : « le style de Neuer a causé sa perte », pour souligner que l’Allemand, réputé pour ses sorties loin de son but, a cette fois-ci été trahi par un style qui commence peut-être à ne plus être adapté pour un gardien de 39 ans…