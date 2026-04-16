Sénégal : la nouvelle sortie de Pape Gueye sur le Maroc

Voilà qui devrait remettre une pièce dans la machine. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le milieu du Sénégal Pape Gueye est revenu sur la finale de CAN face au Maroc. Et alors que les polémiques autour de la finale s’étaient un peu estompées après avoir fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, le buteur de la finale a décidé d’envoyer un message clair. Pour lui, c’est évident, le Sénégal est champion d’Afrique malgré la décision de la CAF de déclarer le Sénégal perdant sur tapis vert et en attendant la décision finale du TAS.

La suite après cette publicité

« Si on se sent champion ? Oui, bien sûr, parce qu’on est les champions d’Afrique tout simplement. Cette finale, on a réussi à la gagner sur le terrain, le monde entier l’a vu. Il y a eu ces faits de jeu, l’interruption, mais le match a repris. Quand le penalty est sifflé, aucun Marocain ne veut arrêter le match, ils veulent tous le tirer. Donc pourquoi revenir sur le résultat au final ? Et puis les médailles, elles sont chez nous. Si on va rendre les médailles comme l’a dit Idrissa Gueye ? Non, non, c’était ironique ! Je lui ai dit que je n’étais pas prêt à rendre ma médaille, moi ! Le monde entier sait très bien que la coupe a été gagnée par le Sénégal. Ce n’était peut-être pas le bon exemple de quitter le terrain mais quand tu subis de l’injustice, avec la pression du match, une finale en plus… Sadio nous a dit de revenir, qu’on allait jouer comme des hommes, et que si on devait perdre, c’était le jeu. On l’a tous écouté : penalty arrêté, prolongation et mon but. »