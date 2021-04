Allemagne : Hansi Flick pénalise le Bayern

Depuis l’annonce de Joachim Low de quitter son poste de sélectionneur de l’Allemagne à la suite de l’Euro, les rumeurs sur son successeur vont bon train. Parmi elles, celle menant à Hansi Flick. La fédération allemande aurait identifié le technicien de 56 ans comme un successeur potentiel de Joachim Low. De quoi perturber l’équipe selon le président du Bayern Munich, Herbert Hainer.

La suite après cette publicité

« Nous sommes des victimes ici. On parle de notre entraîneur maintenant parce qu'il y a un poste vacant à la DFB et nous devons constamment le commenter. Il ne me l'a pas dit (s’il veut partir) jusqu’à présent. Je suis fermement convaincu qu'il se plaira encore avec nous, car il peut faire beaucoup ici. Il a une grande équipe et une grande infrastructure. On ne peut pas donner ça comme ça », a-t-il expliqué au micro de Sky90.