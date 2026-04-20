Le Bayern Munich bat un record historique

C’est ce qui s’appelle une faim de loup. En effet, le Bayern Munich (vainqueur de la Bundesliga 2025-26) vient d’atteindre les 160 buts toutes compétitions confondues cette saison, établissant un nouveau record dans le club allemand. Désormais, ce total dépasse la marque historique de 159 buts inscrits lors de la saison 2019/20 sous l’ère Hansi Flick.

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Les Bavarois, portés par une attaque monstrueuse dont Michael Olise en est le symbole, ont donc franchi ce cap symbolique ce week-end face à Stuttgart, confirmant leur statut de machine offensive en Europe. Avec encore plusieurs rencontres à disputer jusqu’à la fin de la saison, notamment en Ligue des Champions, le compteur de la formation à Vincent Kompany pourrait faire des jaloux.