Barrages Coupe du Monde 2026 : les terribles réactions de Gennaro Gattuso et des joueurs de l’Italie après l’élimination

Quel échec. Pour la troisième fois de suite, l’Italie n’ira pas à la Coupe du Monde. S’il y a eu la belle parenthèse Euro 2021, la sélection transalpine connaît un terrible déclassement depuis des années et est bien loin de son prestige et de son statut d’antan. Face à la Bosnie, la bande de Moise Kean et de Sandro Tonali, certes réduite à dix depuis l’expulsion de Bastoni en première période, s’est inclinée lors de la séance de tirs au but.

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Une séance de tirs au but où nos voisins ont montré une certaine fébrilité devenue habituelle et qui témoigne, là aussi, de la perte de niveau et de caractère de l’équipe de façon générale. Quoi qu’il en soit, c’est tout un pays qui est en deuil ce mardi, et forcément, les joueurs italiens et les membres du staff de la Squadra Azzurra étaient dépités à la fin de cette finale de barrages.

Les Italiens sont au fond du trou

« Je n’arrive toujours pas à croire qu’on soit sortis comme ça. On a joué 90 minutes en infériorité numérique, on a tiré, on aurait pu marquer 3 ou 4 buts qui auraient pu sceller le match. C’est un énorme dépit pour tous, pour nous, pour tous les Italiens, pour les enfants, pour ceux qui ne verront pas une autre Coupe du Monde. Je suis désolé de voir des gamins pleurer, mais j’espère qu’on se rattrapera à l’avenir. Nous savions qu’avec 10 joueurs, tout le match serait difficile, mais maintenant il est inutile d’en parler. Pour moi, c’était certainement la dernière chance de jouer une Coupe du Monde, mais c’est pour toute l’Italie que je suis désolé », a d’abord lancé Leonardo Spinazzola, très touché devant les caméras de la télévision italienne.

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La réaction de Gennaro Gattuso, sélectionneur italien, était aussi logiquement attendue. « Les garçons d’aujourd’hui ne méritaient pas une telle déconvenue, pour l’effort qu’ils ont fourni. On a eu 3 occasions en jouant à dix. Je suis désolé. Mais c’est ça le football. Je suis fier de mes garçons. Si aujourd’hui quelqu’un me pique avec quelque chose, rien ne sort, même pas du sang. Nous avions besoin de cette qualification. Un coup comme celui-ci est difficile à digérer. Je ne veux pas parler des arbitres. Mais le résultat est injuste aujourd’hui. Je suis dans le monde du football depuis des années, parfois j’ai connu des moments de joie et d’autres fois comme aujourd’hui j’ai pris une raclée, mais c’est difficile à digérer. Les joueurs m’ont aussi surpris aujourd’hui par le cœur qu’ils y ont mis, mais nous sommes ici pour parler de la énième fois que nous n’allons pas à la Coupe du Monde. Je m’excuse personnellement. Mon avenir aujourd’hui n’est pas important, ce qui compte, c’est que nous n’allons pas à la Coupe du Monde, et ça fait mal », a conclu l’ancien de l’OM. Autant dire que la nuit va être très longue chez nos chers Italiens…