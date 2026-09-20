ASSE : Ian Cathro furieux après le nul à Metz

Ian Cathro n’a pas caché sa frustration après le match nul concédé par Saint-Étienne sur la pelouse de Metz (2-2), samedi lors de la 7e journée de Ligue 2. Alors que les Verts menaient 2-0, ils ont laissé les Grenats revenir et égaliser en fin de rencontre. « On avait un match qui était gagné pour nous. On a perdu deux points, on avait le match dans la poche », a regretté l’entraîneur stéphanois. « On va rentrer chez nous en disant qu’on a jeté deux points à la poubelle. On a des ambitions, on ne peut pas se permettre de reproduire ça à l’avenir. » Cathro pointe notamment deux erreurs défensives à l’origine des buts messins : « On ne peut pas être une équipe qui fait ce genre de bourdes. »

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🗨️ Ian Cathro : "On va rentrer chez nous en se disant qu'on a jeté deux points à la poubelle. On ne peut pas se permettre de refaire ça"#FCMASSE pic.twitter.com/0GXLsHajI3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 19, 2026

Le technicien écossais a pourtant apprécié certaines séquences de son équipe, notamment lorsqu’elle a accéléré après la pause pour prendre deux buts d’avance. Mais le changement de système messin, avec deux attaquants, a ensuite mis l’ASSE en difficulté. « Quand on mène 0-2 à l’extérieur, il faut que ça se termine à 0-2 », insiste Cathro, qui réclame davantage de maîtrise et de régularité. Ce premier nul de la saison servira désormais de leçon pendant la trêve internationale, que le staff compte utiliser pour définir les priorités des deux prochains mois et notamment corriger la facilité avec laquelle les Verts ont concédé des occasions dans leurs temps faibles.