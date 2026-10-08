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Martin Terrier est fou de Rayan Cherki

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp

Martin Terrier futur directeur sportif ? C’est une possibilité puisque l’attaquant français sait repérer les jeunes talentueux au sein des effectifs où il a joué. Et comme il le raconte à So Foot, il a vite détecté le talent de Rayan Cherki du côté de l’OL, profitant des premiers pas du futur international français. « Il avait 16 ans, et j’avais l’impression qu’il en avait 25! Dans le vestiaire, ce n’est pas qu’il n’avait pas de tact, il était lui-même, c’est ça qui est beau. Il était frais, il parlait avec tout le monde comme il parlerait avec ses potes. Je n’ai jamais vu d’irrespect chez lui, ou de mauvaise attitude », a-t-il raconté, ce qui ressemble à ce que nous vous racontions il y a deux jours, avant d’évoquer les qualités techniques de Cherki.

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« La première fois, je me suis dit: “C’est quoi ce mec?” Ce n’est pas normal, il avait les deux pieds, comme Ousmane. Il tirait un corner du droit, puis un penalty du gauche. Je kiffe le regarder jouer, Rayan. C’est un magicien, c’est le vrai foot. Ce genre de joueur a tendance à disparaître avec toutes les analyses vidéo. C’est bien, ça fait partie de l’évolution du foot, mais il y a moins de spontanéité. Tout est préparé à l’avance. Lui, c’est tout le contraire. C’est instinctif ». Et de conclure : « c’est pour ça que Rayan est unique, c’était un régal de jouer avec lui. » L’intéressé appréciera !

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