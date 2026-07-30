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Ligue 1

PSG : Luis Campos dévoile pourquoi il adore recruter des joueurs portugais

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vitinha, Neves, Marquinhos @Maxppp

Depuis qu’il s’occupe du recrutement du Paris Saint-Germain, Luis Campos est souvent allé recruter des joueurs portugais tels que Vitinha, João Neves ou encore Gonçalos Ramos. Et si l’architecte du club de la capitale a souvent un oeil sur le championnat lusitanien, ce n’est pas uniquement par plaisir de recruter un compatriote.

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« Les joueurs portugais connaissent le jeu. Ils sont tous moins physiques que les joueurs français. Vitinha, João Neves, Nuno (Mendes) n’est pas non plus un géant. Gonçalo (Ramos) a un profil différent. Mais ils connaissent tous très bien le jeu. Ce sont des joueurs extrêmement intelligents. Cette facette est très importante pour nous parce qu’elle nous permet d’avoir le contrôle du jeu », a-t-il confié dans l’émission « Primeira Pessoa » diffusée sur la chaîne RTP.

Pub. le - MAJ le
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