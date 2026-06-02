Real Madrid : Kylian Mbappé est le joueur avec le moins de contribution défensive en Liga

Malgré une deuxième saison très prolifique sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a clairement pas fait l’unanimité, et les chiffres ne jouent pas en sa faveur. Selon une statistique relayée par FotMob, l’attaquant français aurait terminé à la dernière place d’un classement évaluant la contribution défensive des joueurs de Liga, gardiens inclus, avec seulement six actions défensives relevées au cours de la saison dernière par la base de données, pour un ratio de 0,2.

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Auteur de 42 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, Mbappé a porté l’attaque madrilène tout au long de l’exercice. Mais son manque de participation au pressing et aux efforts défensifs aurait contribué à déséquilibrer l’équipe pour certains observateurs. Sur les 344 joueurs de Liga enregistrés, Mbappé arrive à la dernière place des joueurs avec le plus de contributions défensives cette saison. Un aspect que le numéro 10 et le staff du Real Madrid devront tenter de corriger.