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Aston Villa a coché le nom de Femi Azeez pour son secteur offensif

Par Clinton Ayooye
1 min.
Femi Azeez Milwall @Maxppp

Nommé dans le onze de la saison de Championship, Femi Azeez (24 ans) attire les convoitises en Angleterre. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 34 matchs, le joueur des Lions a récemment fêté ses premières sélections avec le Nigeria. Forcément, ses prestations ne sont pas passées inaperçues puisque Brighton et Bournemouth s’intéressent de près à lui, mais ils ne sont pas les seuls…

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Selon nos informations, un nouveau club est entré dans la danse pour l’international nigérian : Aston Villa. Les Villans, vainqueurs de la Ligue Europa et donc qualifiés pour la Ligue des champions, souhaitent se renforcer offensivement et ont coché le nom de Femi Azeez. Millwall attend au moins 20 millions d’euros pour laisser partir son ailier. La course est lancée.

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