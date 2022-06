Finalissima : l'Argentine se venge sur Kylian Mbappé !

Déjà en une de l’actualité suite à sa prolongation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait également fait parler de lui en Amérique du Sud à cause de ses critiques sur le niveau des sélections latinos. « L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du monde. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. Et c’est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent. » Des propos jugés offensants par les joueurs sud-américains. Et surtout argentins.

Lautaro Martinez avait ainsi été le premier à recadrer le champion du monde français. « J'ai vu ce qu'il a dit, mais l'Argentine et le Brésil ont des joueurs d’un grand niveau. Le Brésil, comme nous, a une majorité de joueurs en Europe. Il m’a semblé que c’était une déclaration injuste. La plupart des joueurs convoqués jouent en Europe et chaque jour, même à chaque entraînement, on se mesure à eux. » Puis ce fut au tour de Lionel Messi. « Je n'ai pas vu comment il l'a dit, ni ce qu'il a dit. Nous en avons souvent parlé avec les Espagnols, ils savent à quel point il serait difficile pour eux de se qualifier pour la Coupe du monde s'ils devaient jouer en Amérique du Sud. »

Retour de bâton pour Mbappé

Vexés, les Argentins n’ont alors pas manqué d’en remettre une couche après la victoire de la sélection albiceleste contre l’Italie championne d’Europe hier soir, lors de la Finalissima. Le journal Olé a ainsi remonté son tweet sur les propos de Mbappé en y ajoutant un petit smiley « clin d’oeil ». Le quotidien s’est ensuite chargé de publier un article avec tous les tweets chambrant le joueur français. Une petite revanche très appréciée par les médias locaux qui se sont également fait plaisir pour relancer Lionel Messi sur le sujet à l’issue du match.

« Nous sommes conscients de qui nous sommes et peu importe qui est devant (entre les Européens et les Sud-Américains). Nous avons joué tous les matches de la même manière, mais c'était un bon test, car l'Italie est une grande équipe. (…) Nous continuons à grandir, c'est ce que nous recherchons, a-t-il conclu. Nous regardons cela au jour le jour, continuons à nous améliorer et répétons sans cesse que nous ne sommes pas les meilleurs candidats. Nous allons rivaliser avec n'importe qui. Nous avons des choses claires, mais nous devons continuer à grandir et à améliorer les choses », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport. Le retour de bâton n’a pas trainé pour Mbappé et l’Argentine a prouvé qu’il faudra bien compter sur elle au Mondial.