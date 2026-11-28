Il y a quelques mois encore, Gustavo Varela évoluait loin des projecteurs du football européen. Aujourd’hui, le jeune Portugais de 21 ans est devenu l’une des sensations de Serie A et fait tourner les têtes des plus grandes écuries du continent. Né à Lisbonne et fils de Fernando Varela, ancien défenseur international cap-verdien, l’avant-centre a grandi en suivant son père en Grèce, où il a intégré les équipes de jeunes du PAOK Salonique entre 2016 et 2022. Il a ensuite poursuivi sa formation au Benfica, club avec lequel il a progressivement franchi les étapes. Auteur de 14 buts avec la réserve lisboète lors de la saison 2024-2025, il a ensuite été prêté à Gil Vicente. Une première expérience dans l’élite portugaise qui lui a permis de découvrir le football professionnel et de trouver ses marques, avec six réalisations en championnat. Des performances suffisantes pour convaincre Monza de miser sur lui durant l’été 2026. Le club italien a déboursé environ 2,5 millions d’euros pour s’attacher ses services, sans forcément imaginer qu’il venait de réaliser l’une des meilleures affaires de son histoire récente.

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Car l’adaptation de Varela de l’autre côté des Alpes a tout d’une réussite spectaculaire. Pour sa première saison en Italie, l’attaquant s’est immédiatement imposé comme l’une des principales armes offensives du promu de Monza. Puissant, mobile et doté d’une belle qualité technique malgré son gabarit d’1,84 m, il possède un profil particulièrement complet. Capable de jouer dos au but, de conserver le ballon sous la pression adverse et de prendre la profondeur, il sait aussi se montrer décisif dans la surface. Son sens du placement et son efficacité devant les cages ont rapidement fait la différence. Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec 13 réalisations en 12 rencontres officielles, dont 11 buts en 11 matches de Serie A. Il est ainsi installé tout en haut du classement des meilleurs buteurs du championnat italien. Lundi soir, face à la Fiorentina (3-0), il a encore frappé avec un doublé, ponctué par une superbe talonnade qui a fait le tour des médias transalpins. Sa progression lui a même ouvert les portes de la sélection portugaise avec une première convocation en novembre sous les ordres de Jorge Jesus. S’il n’a pas encore honoré sa première cape, cette reconnaissance internationale confirme le changement de dimension du jeune buteur. À Monza, son entraîneur Ivan Juric apprécie autant ses qualités que son état d’esprit et sa capacité à travailler sur ses points faibles. Un mélange qui laisse entrevoir une marge de progression encore considérable.

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Le Barça n’est pas seul sur le dossier

Forcément, une telle explosion n’est pas passée inaperçue sur le marché des transferts. Et les prétendants commencent sérieusement à se manifester. Selon les informations de Sky Italia, l’Inter Milan suit le Portugais depuis la première journée de Serie A, au cours de laquelle il avait déjà trouvé le chemin des filets face aux Nerazzurri. La Juventus et Naples sont aussi sur les rangs. Le club napolitain chercherait un nouvel avant-centre en vue du mercato hivernal afin de compenser le possible départ de Lorenzo Lucca. D’après plusieurs médias italiens, les dirigeants du Napoli ont même déjà pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur. Mais la concurrence ne se limite pas à la péninsule. Arsenal et le FC Barcelone ont envoyé des observateurs pour suivre ses prestations, tandis que Sky Italia ajoute que des recruteurs catalans étaient présents dans les tribunes lors de la rencontre face à la Fiorentina. Le doublé de Varela, et surtout sa magnifique finition acrobatique, n’a certainement pas refroidi leur intérêt. Le Corriere dello Sport évoque de son côté Liverpool, Tottenham, Sunderland et Brentford parmi les clubs attentifs à sa situation. Autant dire que Monza commence à voir défiler du beau monde autour de sa nouvelle pépite. Le Barça, qui poursuit ses recherches pour renforcer son secteur offensif avec un jeune buteur à fort potentiel, pourrait ainsi tenter sa chance. Reste désormais à savoir combien coûtera cette révélation portugaise. Car Monza n’a aucune intention de brader un joueur recruté pour seulement quelques millions d’euros et dont la cote a explosé en l’espace de quelques mois.

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Au micro de Sky Italia, son directeur sportif Pedro Obiang a reconnu recevoir de «nombreuses sollicitations», tout en fixant un premier seuil de négociation compris «entre 25 et 30 millions d’euros». D’autres estimations évoquées dans la presse transalpine font même grimper sa valeur potentielle «jusqu’à 35 ou 40 millions d’euros». Le dirigeant a toutefois rappelé que Varela restait pleinement investi dans son aventure lombarde et que le club souhaitait le conserver le plus longtemps possible. Une position qui pourrait être mise à l’épreuve dès janvier si une offre impossible à refuser arrivait sur la table. Le dossier comporte par ailleurs une particularité importante du côté de Benfica. Le club lisboète, qui avait accepté de céder son ancien attaquant pour environ 2 millions d’euros, a conservé 20 % de la plus-value réalisée lors d’une future revente. Selon les informations rapportées par A Bola, Benfica disposerait aussi d’une clause lui permettant d’égaler toute offre reçue par Monza. De quoi lui offrir un rôle particulier dans ce feuilleton. Alors que les cadors italiens se positionnent et que le FC Barcelone observe attentivement son évolution, Gustavo Varela pourrait bien devenir l’un des grands animateurs du prochain mercato. Et le Bayern Munich, qui pourrait tenter le coup après la grave blessure de Harry Kane. En tout cas, l’intérêt déjà présent de Dortmund donne des idées aux dirigeants bavarois. Monza tient peut-être un futur grand attaquant européen, mais pourrait surtout avoir beaucoup de mal à le conserver.