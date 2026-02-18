L’Etoile Rouge écarte Nemanja Radonjic pour «comportement irresponsable»

Ce jeudi, le LOSC reçoit l’Étoile Rouge de Belgrade pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Et les Dogues, qui avaient déjà croisé la route du club serbe cette saison lors des phases de classement (défaite 1-0), vont affronter une équipe orpheline d’un ancien visage de la Ligue 1. En effet, l’ex-attaquant de l’OM Nemanja Radonjic a été écarté par sa direction ces dernières heures. Le club l’a annoncé dans un communiqué. « L’Étoile Rouge a suspendu Nemanja Radonjic pour comportement non professionnel et irresponsable. Il ne fera pas partie de l’équipe première jusqu’à nouvel ordre. Le club a donné à plusieurs reprises à Nemanja Radonjic l’occasion de prouver qu’il méritait sa place dans l’équipe, mais à chaque fois, son attitude envers ses obligations et son comportement en dehors du terrain ont rendu ces opportunités vaines, démontrant ainsi son manque de professionnalisme ». Un communiqué cinglant contre l’attaquant de 30 ans qui continue de gâcher ses expériences dans chaque club.

Après cette sanction, le joueur a communiqué sur son compte Instagram en publiant un texte : « le silence protège votre tête. Ne vous retournez pas quand le vent souffle. En gardant le silence, vous préservez la valeur de la loi. En gardant le silence, vous épargnez à votre ami la peine. Il se soucie peu des aboiements des autres. Le silence finit toujours par triompher. Le silence évite bien des bêtises. Les actes sont plus éloquents que les paroles » avec un "à dimanche" pour conclure. Si ce dimanche, son équipe affronte le Partizan Belgrade en Super League serbe, pas sûr que Nemanja Radonjic soit de la partie. Le communiqué évoquait un manque de professionnalisme et un comportement irresponsable.

Nemanja Radonjic a poussé à bout son club

Il faut dire que son aventure à Belgrade tourne au fiasco puisqu’il a déjà été écarté trois fois par sa direction. Il avait été sanctionné une première fois en janvier 2025 pour avoir loupé le déplacement face aux Young Boys. Le club avait parlé d’un comportement anti-sportif. En octobre dernier, il avait aussi été écarté après une story Instagram. Alors que son équipe jouait contre Radnički, il a publié une story du choc entre le Real Madrid et le Barça qui se jouait dans le même temps. Cette fois, la sanction semble plus sérieuse. Car le directeur sportif Zvezdan Terzic est sorti publiquement pour fracasser son joueur après la publication du communiqué. « Maintenant, je peux vous le dire publiquement : j’ai renoncé à Nemanja Radonjic. Quand on parle de potentiel et de ce qu’il peut apporter, c’est indéniable : c’est le meilleur footballeur serbe. J’ai passé plus de temps à lui parler qu’à mes fils. J’ai l’impression que ça lui entre par une oreille et ressort par l’autre. C’est incroyable. Un professionnel ne peut pas sécher les entraînements, choisir ses matchs, dire qu’il n’est pas là, qu’il n’est pas prêt. Il a peut-être fait tout ça parce qu’il se croyait mon chouchou. Ce n’est plus le cas. Et je le lui dis. Sans Dejan Stanković, il n’aurait pas eu de seconde chance. Dejan m’a dit : « Directeur, essayons. » Soyez-en sûrs, s’il fait une autre erreur, il ne sera plus à l’Étoile Rouge. Il n’y sera plus. »

Mais alors pour quelle raison Nemanja Radonjic a-t-il cette fois été écarté ? Selon les informations de la presse serbe, Nemanja Radonjic a eu plusieurs comportements déplacés. Il avait notamment demandé à son coach, Dejan Stanković, de réduire le rythme de l’entraînement au lendemain de son anniversaire des 30 ans, qu’il avait fêté. Devant le refus de son coach, Nemanja Radonjic ne s’est pas présenté à l’entraînement à l’heure prétextant un mal de ventre. Une attitude que le club n’a pas du tout appréciée et qui a donc décidé de l’écarter. Et comme à l’OM, à Benfica, au Torino ou encore à Majorque, Radonjic ne termine pas de la meilleure des manières son aventure en club.