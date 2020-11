Ligue 1 : Nantes ne parvient pas à enchaîner contre Metz

Un peu remonté au classement de cette Ligue 1 suite à ses récentes victoires contre Brest et Lorient, le FC Nantes avait l'occasion d'enchaîner lors de la réception du FC Metz ce dimanche. La rencontre démarrait bien pour les Canaris, récompensés de leur domination par ce second but cette saison de Kolo Muani (28e) grâce à un gros travail de Corchia côté droit. C'était sans compter sur la réaction des Grenats, décidément en forme.

L'avantage n'a pas tenu jusqu'à la pause. Leya Iseka égalisait sur un penalty concédé par une main de Fabio (45e+4). Ce score de parité (1-1) en restait là malgré quelques occasions nantaises en seconde période. Suite à cette 11e journée de championnat, les Messins enchaînent un 7e match de suite sans défaite et montent à la 9e place, quand les locaux stagnent au 14e rang.