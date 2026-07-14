Newcastle : gros coup de froid pour Arsenal dans le dossier Bruno Guimarães

Arsenal rêvait de réaliser un gros coup au milieu de terrain avec Bruno Guimarães, mais la réalité du dossier est bien différente. Selon The Telegraph, les Gunners pensaient initialement qu’une offre avoisinant les 50 millions de livres sterling pourrait suffire à convaincre Newcastle de laisser partir son capitaine. Mais le club du nord de l’Angleterre n’a jamais eu l’intention de céder son international brésilien à ce tarif et considère désormais que son joueur vaut près du double.

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Les dirigeants de Newcastle réclameraient en effet une indemnité proche des 100 millions de livres sterling, soit un montant comparable à celui déboursé par Tottenham pour recruter Sandro Tonali. Si Bruno Guimarães est favorable à un départ vers Arsenal, où il retrouverait la Ligue des champions et un candidat au titre en Premier League, il ne compte pas entrer en conflit avec son club, malgré son envie de rejoindre les Gunners. Arsenal doit désormais trancher entre revenir avec une offre largement revue à la hausse ou abandonner définitivement cette piste…