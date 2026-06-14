CdM 2026 : la FIFA va payer le salaire intégral d’Omar Artan

Titulaire d’un passeport diplomatique et d’un visa valide, l’arbitre somalien Omar Artan avait été interrogé pendant 11 heures par les services d’immigration américains cette semaine, avant d’être refoulé aux frontières, le privant ainsi d’arbitrer lors de cette Coupe du Monde 2026. Il est depuis rentré dans son pays, où il a été accueilli en héros.

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Comme le révèle la BBC, Artan sera tout de même indemnisé par la FIFA. Le meilleur arbitre africain de 2025 percevra l’intégralité de sa rémunération liée à la Coupe du Monde, même s’il n’officiera pas. Pour rappel, l’UEFA a fait le choix de nommer Omar Artan au sifflet de la finale de Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa, prévue le 12 août prochain à Salzbourg.