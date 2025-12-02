Nice : le communiqué cinglant de la ministre des Sports

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité lundi, plusieurs supporters niçois ont pris à partie deux joueurs et un dirigeant de l’OGC Nice dimanche soir, après la défaite des Aiglons sur la pelouse de Lorient (3-1). Insultes, crachats, coup de pied dans les parties intimes et claques, les supporters niçois ont intimidé Florian Maurice, Terem Moffi et Jérémie Boga, qui ont déposé une plainte. Plusieurs instances, dont la LFP, élèvent la voix pour condamner ces actes et, dernièrement, le ministère des Sports.

« Je condamne avec la plus grande fermeté les violences inacceptables qui ont visé les dirigeants et joueurs de l’OGC Nice. Je tiens à leur exprimer tout mon soutien. Rien ne peut justifier ces actes qui visent ceux qui s’engagent chaque jour pour le football. Ces incidents, graves, causés par quelques individus, ne relèvent en rien du supportérisme. Je défendrai toujours celles et ceux qui font vivre et animent nos stades, jamais ceux qui ont recours à la violence et qui doivent être sanctionnés pour ça », a exprimé Marina Ferrari, sur X.