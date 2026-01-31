PSG : Luis Enrique pousse un coup de gueule sur le tirage de la Ligue des Champions !

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions 2025-2026, tenu vendredi à midi à Nyon en Suisse, a réservé au PSG un adversaire qui parle à tout le monde, face à l’AS Monaco. Après une phase de ligue marquée par l’incertitude du nouveau format à 36 équipes, Paris, qui avait terminé 11e du classement après huit matchs, a été placé en position de tête de série pour les barrages. Le tirage, effectué dans les modalités prévues par l’UEFA (classement 9-16 vs 17-24), a ainsi couplé le PSG à Monaco (21e). Les troupes de Luis Enrique joueront le match aller à Monaco les 17 ou 18 février, avant de recevoir le retour au Parc des Princes les 24 ou 25 février, avec l’avantage du terrain en tant que tête de série.

Ce tirage intervient dans un contexte où le PSG a vécu une fin de phase de Ligue des Champions compliquée. Lors de la 8e journée, au Parc des Princes, les Parisiens ont concédé un nul (1-1) face à Newcastle, une équipe qui luttait aussi pour une place dans le Top 8. Le club de la capitale a pourtant dominé la rencontre, inscrivant rapidement un but par Vitinha avant la pause, mais a été rejoint au score juste avant le repos, et n’a pas su trouver de deuxième but malgré les occasions, notamment un pénalty manqué par Ousmane Dembélé. Ce résultat, combiné à d’autres contre-performances lors des dernières journées, a laissé le PSG hors du Top 8 (11e place), ce qui les oblige à passer par ces barrages une seconde saison consécutive pour espérer décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale.

Une injustice du format de Ligue des Champions ?

Cette 11e place, loin des ambitions affichées pour un club tenant du titre de la Ligue des Champions, a suscité beaucoup de réactions, tant en interne qu’en externe. Le système nouveau de phase de Ligue, avec huit matchs contre différents adversaires et un grand classement unique, n’a pas facilité la tâche des Parisiens, qui ont affronté plusieurs équipes de haut niveau en enchaînant les déplacements et les duels serrés. «Je dois être honnête sur ce sujet. Je dois avoir une réflexion plus longue et sérieuse. On doit être habitué à toutes les situations. La Ligue des Champions est une compétition merveilleuse que l’on veut gagner. Pour être juste, il faudrait avoir le même calendrier. Malheureusement, les deux dernières années, on a eu le type de calendrier pour juger cette injustice. On aurait signé évidemment avant le début de compétition pour être là où on est aujourd’hui. Il faut avoir le meilleur calendrier. Ces matchs sont durs à gagner, ils vont conditionner toute la compétition. Normalement, dans une compétition, il faut une égalité pour toutes les équipes de gagner. La différence de gagner et de perdre est fine», a détaillé Luis Enrique au micro de PSG TV, quelques minutes avant la conférence de presse d’avant-match du choc contre le RC Strasbourg.

Pour rappel, le PSG a joué aucune équipe en dehors du Top 24 hormis l’Athletic Bilbao. Sept des huit équipes affrontées ont terminé dans le top 8. «On commence la vraie Ligue des Champions. Si on passe, on jouera le deuxième match à l’extérieur. Si tu es dans le pot 1, tu es censé avoir un avantage sur le pot 4. C’est ma réflexion. Il faut analyser les calendriers pour être juste. Les équipes devraient avoir le même calendrier», a ajouté Luis Enrique. En conférence de presse, il a confirmé ses propos : « je suis très content de jouer Monaco, c’est clair ? Mais pour faire une comparaison, toutes les équipes devraient avoir le même calendrier pour être plus juste». Le calendrier que doit affronter le PSG dans les semaines à venir est exceptionnellement serré et représente un défi majeur après cette phase de ligue. Outre ces matchs allers et retours contre Monaco en barrages, Paris doit gérer sa saison en Ligue 1, tout en gardant à l’esprit que, s’ils se qualifient, les Parisiens pourraient affronter de très gros clubs comme le FC Barcelone ou Chelsea en huitièmes de finale dès mars. Cette succession de confrontations pose un défi physique et tactique à l’effectif, qui doit maintenir un haut niveau de performance malgré la fatigue et les blessures, d’autant plus que l’élimination directe est désormais à portée de main dès février.