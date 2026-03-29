Espagne : Martín Zubimendi quitte le rassemblement

Gros coup dur pour la Roja de Luis de la Fuente. Alors que la sélection espagnole s’apprête à affronter l’Égypte en amical mardi à 21h, une mauvaise nouvelle vient perturber les plans du coach. Comme l’indique le communiqué officiel de la fédération, le milieu de terrain Martín Zubimendi (27 ans) quitte le rassemblement de ce mois de mars après des douleurs au genou.

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« Martín Zubimendi est forfait pour le rassemblement de l’équipe nationale espagnole en raison de douleurs à son genou droit. Afin d’éviter tout risque et de préserver la santé du joueur, il a été décidé de le retirer de la sélection. Les services médicaux d’Arsenal FC ont été informés de l’ensemble du processus », est-il notifié dans le document. Une perte qui pourrait peser dans l’entrejeu espagnol…