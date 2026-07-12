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Girona : la MLS s’intéresse à Alex Moreno

Par Santi Aouna
1 min.
Alex Moreno avec Aston Villa @Maxppp

L’avenir d’Álex Moreno pourrait s’écrire loin de l’Espagne. Selon nos informations, Orlando City a transmis des offres concrètes pour tenter de recruter le latéral gauche de Girona. À ce stade, aucun accord n’a encore été trouvé entre les différentes parties, mais le club de MLS pousse pour attirer le joueur de 33 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027. Le dossier reste donc ouvert, alors que plusieurs solutions sont actuellement étudiées.

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Un retour en Liga demeure également possible pour celui qui vient d’être relégué avec le club catalan. Trois clubs espagnols ont manifesté leur intérêt, parmi lesquels le Betis Séville et le Rayo Vallecano, deux formations qu’Álex Moreno connaît particulièrement bien pour y avoir déjà évolué. Capable d’occuper tout le couloir gauche, l’Espagnol dispose d’une solide expérience acquise entre la Liga et la Premier League, après ses passages à Majorque, Elche, Aston Villa et Nottingham Forest.

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