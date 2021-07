Nantes : Wylan Cyprien justifie son retour en France

C'est l'une des surprises de ce mercato estival : le retour de Wylan Cyprien en Ligue 1. L'ancien Niçois est prêté au FC Nantes avec option d'achat fixée à 8,5 millions d'euros. Une opportunité à ne pas manquer pour le milieu de terrain après une saison galère à Parme. Présenté aux médias ce jeudi, le principal protagoniste a expliqué son choix de relever le challenge nantais.

« C'était des choix du coach italien (Roberto d'Aversa, arrivé en cours de saison) qui ne souhaitait pas me faire jouer, donc je suis en manque de rythme. J'ai pris mon mal en patience, on avait envie avec ma famille de rentrer en France, et j'ai donné ma priorité à Antoine. Ça fait beaucoup de saisons que je n'ai pas eu l'occasion de faire de préparation, donc j'avais vraiment à coeur de faire un mois plein de travail pour être prêt à enchaîner une longue saison. Ce que je peux apporter ? Je n'ai pas la prétention d'être un très grand milieu de terrain, donc je vais apporter ce qu'on me demande. Si on me demande de mettre le bleu de chauffe et des tacles, si on me demande autre chose, de toute façon, je me mets au service du collectif. L'objectif, c'est de faire une saison pleine », a ainsi confié Cyprien. Un pari que les deux parties espèrent gagnant à la fin de la saison...

