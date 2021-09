AC Milan : Mike Maignan a déjà conquis l'Italie

La suite après cette publicité

Au coup de sifflet final à Anfield, il avait la tête des mauvais jours. Maignan a pourtant sorti une très grande performance mais pour son retour en Ligue des Champions après 7 ans d'absence, l'AC Milan venait de s'incliner à Liverpool 3-2 au terme d'une partie à rebondissements. D'abord rapidement menés et submergés par les vagues, les Rossoneri ont pourtant mené à la pause 2-1 avant d'abdiquer. Une joie certes de courte durée mais qu'ils doivent en grande partie au gardien de but français. Malgré une défaite homérique, Maignan et son club lombard sortent la tête haute et peuvent voir l'avenir avec sérénité.

Auteur de six parades, l'ancien Lillois a gardé les siens en vie dans le match. Il a même réalisé un exploit en sauvant les siens d'un penalty tiré par Salah, alors que Liverpool avait déjà pris l'avantage durant les premières minutes de la rencontre. La Gazzetta dello Sport lui a même attribué la note de 7,5/10, soit la meilleure de son équipe. «Il a fait des miracles, et nous ne parlons pas seulement du penalty de Salah et de la tête à bout portant de Jota. Il a maintenu le bateau à flot dans la tempête. Sans lui, le Milan aurait coulé immédiatement», écrivait le journal au papier rose dans son édition de jeudi.

Maignan ravi déjà tout le monde à Milan et en Italie

De bon augure pour la suite, lui qui doit gérer la difficile succession de Gigio Donnarumma. «Milan a trouvé un vrai numéro un», titrait plus loin le journal dans un article spécialement dédié au portier. «Les Rossoneri savent qu'ils peuvent compter sur une étoile de plus. Maignan a encaissé trois buts, mais c'était pourtant le meilleur sur le terrain. Cela semble un paradoxe, cela peut devenir une force. » Les autres médias transalpins n'étaient pas en reste à l'image de la Repubblica, qui lui a attribué un 7 et du Corriere della Sera, lui offrant un 7,5 et soulignant également que "Magic Mike" a été «le meilleur de la soirée».

«C'est un excellent gardien de grande qualité et il doit continuer comme ça. Il est très bien», souriait Pioli après le match. Après la capitale lombarde, c'est l'Italie qui semble déjà conquise par la nouvelle doublure d'Hugo Lloris en équipe de France. À 26 ans, Maignan est en train de prendre une autre dimension. Il participe à la renaissance de l'AC Milan, par ailleurs 2e de Serie A et vainqueur de ses trois premiers matches en championnat. Le choc de dimanche soir au Juventus Stadium contre une Vieille Dame au niveau encore irrégulier aura encore valeur de grand test et peut-être, qui sait, de passation de pouvoir entre les deux géants italiens.