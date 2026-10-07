Le RC Lens annonce du changement dans le staff de Yannick Cahuzac

Le RC Lens profite de la fin de la trêve internationale pour renforcer le staff de son équipe première. Jusqu’ici entraîneur de la réserve, Vincent Carlier rejoint officiellement Yannick Cahuzac en qualité d’entraîneur adjoint. Présent au Racing depuis 2022, le technicien de 46 ans travaillait déjà quotidiennement avec le staff professionnel et dispose d’une connaissance approfondie du club. Ancien défenseur passé notamment par Troyes, Angers et Nîmes, avec 208 rencontres disputées chez les professionnels, il s’est ensuite tourné vers la formation en dirigeant plusieurs équipes de jeunes à Nîmes puis à l’ESTAC.

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Vincent Carlier, un visage familier 🔴🟡 Le Racing a mis à profit la trêve pour finaliser la composition de son staff technique. Jusqu’alors à la tête de l’équipe réserve, le technicien complète l’encadrement de l’équipe première en qualité d’adjoint. La suite après cette publicité 🔗 https://t.co/0YIKijeomr https://t.co/uojU30ZzoK— Racing Club de Lens (@RCLens) October 7, 2026

Ce changement entraîne également une réorganisation au niveau du Groupe Élite lensois. Walid Mesloub, père de Mezian, qui travaillait jusqu’à présent comme adjoint de Vincent Carlier, prend les commandes de l’équipe jusqu’à la fin de la saison. Il sera accompagné par Anthony Rogie, lui-même issu de la formation du RC Lens. Après quatre saisons passées à développer plusieurs talents « Made in Gaillette », Carlier franchit ainsi une nouvelle étape au sein du club artésien en intégrant définitivement l’encadrement de l’équipe première.