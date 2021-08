OL : le petit teaser de Peter Bosz sur le mercato

La suite après cette publicité

Après les arrivées de Damien Da Silva et Henrique en tout début de mercato, l'entraîneur de l'OL Peter Bosz a enfin eu des recrues puisqu'Emerson (Chelsea) et Xherdan Shaqiri (Liverpool) sont arrivés dans le Rhône. Mais il reste encore quelques jours pour réaliser de jolis coups, et en conférence de presse, le Néerlandais a fait un petit teaser.

«Je suis content de l'arrivée des deux recrues. On aura des départs et on espère d'autres arrivées. Le président Jean-Michel Aulas en parlera ce soir», a lâché Peter Bosz avant le déplacement à Nantes vendredi (21h, 4e journée de Ligue 1). Présent ce mercredi soir lors de la présentation des deux recrues, le boss de l'OL évoquera donc le mercato lyonnais.