Ligue des Champions

Naples : la fureur d’Antonio Conte après la claque face au PSV

Par Allan Brevi
1 min.
Antonio Conte @Maxppp
PSV 6-2 Naples

Après la lourde défaite 6-2 contre le PSV en Ligue des Champions, Antonio Conte a tenu une conférence de presse sans détour mardi soir. L’entraîneur italien a insisté sur le fait que cette défaite n’était pas un hasard et que la saison s’annonçait difficile pour Naples. « Il faut faire preuve d’humilité, je vous le dis depuis un moment. Certains à Naples mentent, et c’est un club qui a toujours besoin qu’on lui dise la vérité », a déclaré Conte, en soulignant la nécessité pour anciens et nouveaux joueurs de « s’élever au niveau attendu » malgré les difficultés et l’expulsion de Lucca à la 76e.

Conte a également expliqué que certaines décisions sur le marché des transferts ont fragilisé l’équipe. « Entre tant de matchs disputés et tant de joueurs recrutés… À mon avis, neuf nouveaux joueurs, c’était trop. Nous n’étions pas équilibrés », a-t-il ajouté, tout en rappelant que Naples avait remporté la Serie A l’an passé grâce à l’unité et la cohésion de ses joueurs. L’entraîneur italien a conclu sur une note d’optimisme malgré tout : « il faudra capitaliser sur ce qui s’est passé ce soir pour inverser une tendance qui ne m’a pas toujours impressionné… Nous allons essayer de recréer l’alchimie de l’année dernière. »

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Naples
Antonio Conte

