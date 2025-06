OM : Frank McCourt ouvre la porte à de nouveaux investisseurs

Dans un long entretien accordé au JDD, le propriétaire de l’OM Frank McCourt a évoqué la gestion du club phocéen. Et au moment d’aborder la question de l’état du football français, il a aussi été interrogé sur la possibilité de ramener de nouveaux investisseurs avec lui à l’OM. Il n’a pas fermé la porte à cette idée même s’il a réaffirmé que l’OM n’était pas du tout à vendre.

La suite après cette publicité

«C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Ils sont l’une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. C’est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c’est la stabilité de l’OM et sa capacité à continuer de grandir.»