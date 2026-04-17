LdC : la statistique brillante de Mikel Arteta

Arsenal est bel et bien en demi-finale de C1. Après deux matchs assez décevants contre le Sporting (0-1 et 0-0), Mikel Arteta et ses hommes continuent dans la compétition prestigieuse. Par ailleurs, les critiques sur le niveau de jeu sont très régulières, mais malgré tout, le coach de 44 ans brille sur le continent européen. Il est devenu le cinquième entraîneur de l’histoire à atteindre deux demi-finales consécutives de la Ligue des Champions avec un club anglais.

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Devant lui, on retrouve du beau monde. Les performances d’Alex Ferguson avec les Red Devils (2006/07 - 2007/08 - 2008/09) et de Pep Guardiola avec les Skyblues (2020/21 - 2021/22 - 2022/23) restent sensationnelles. Juste derrière, Rafael Benítez et Jürgen Klopp pointent le bout de leur nez avec la même statistique qu’Arteta. Face aux Colchoneros en demi-finale, le technicien londonien devra confirmer son statut, dès la manche aller au Metropolitano.