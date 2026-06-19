Raymond Domenech réclame la suppression des transferts

Connu pour son franc-parler, Raymond Domenech est resté fidèle à lui-même sur le plateau de l’Equipe du soir ce vendredi. Lors d’un débat autour d’un possible départ de Michael Olise cet été, l’ancien sélectionneur des Bleus a exprimé son souhait de supprimer les transferts. Pour lui, il est tout simplement indécent de parler des sommes dont il est question actuellement.

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«Moi, ce sont les transferts qui me fatiguent. On va encore parler de 250, 300 millions d’euros… On ne parle que d’argent dans le football, pendant 2-3 mois, on va me parler des transferts. Je suis pour la suppression des transferts. Les mecs signent deux ans, ils sont en fin de contrat, vont où ils veulent et c’est leur salaire qui fait la différence. Il faut arrêter avec les transferts, les dirigeants ne veulent pas parce que tout le monde prend dessus. Si le joueur est en fin de contrat, et qu’il a envie d’aller dans un autre qui lui donne un salaire intéressant, il y va, mais qu’on arrête. 250,300 millions d’euros, mais on va aller jusqu’où ? »