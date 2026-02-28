Dortmund-Bayern : les compositions officielles

C’est jour de Klassiker en Allemagne ! Le match de l’année en Bundesliga aura lieu au mythique Stade Signal Iduna Park de Dortmund et ses 80 000 places, coup d’envoi à 18h30. Au classement, le Bayern est leader avec huit points d’avance sur leur adversaire de jour, second. Le BVB s’est fait éliminer en barrage de Ligue des champions face à l’Atalanta cette semaine (2-0 à l’aller, 4-1 au retour). Niko Kovač et ses hommes restent cependant sur 16 matchs sans défaite en championnat, dont 11 victoires. Leur dernier revers, le match aller contre le Bayern, en octobre dernier (2-1). Adeyemi retrouve une place de titulaire après son but à Bergame mercredi, Beier l’accompagnera en soutien de Fabio Silva. Derrière, le Borussia évoluera avec une charnière à deux, composée de Schlotterbeck et Anton.

La suite après cette publicité

Les Bavarois de leur côté, n’ont perdu qu’un match en Bundesliga cette saison, possèdent la meilleure attaque (85 buts marqués) et la meilleure défense (21 buts encaissés). En cas de victoire aujourd’hui, ils prendraient une avance quasi-décisive dans la course au titre. Les Munichois sont toujours engagés en Ligue des champions, qualifiés directement pour les 1/8e de finales, après leur seconde place en phase de ligue. Olise est évidemment titulaire tout comme Kane sur le front de l’attaque. Au milieu, le duo Kimmich Pavlović sera de nouveau aligné, Urbig sera dans les cages.

Les compositions :

Dortmund : Kobel - Couto, Schlotterbeck, Anton, Svensson - Can, Nmecha, Sabitzer - Adeyemi, Beier, Silva

La suite après cette publicité

Bayern : Urbig - Stanišić, Upamecano, Tah - Kimmich, Pavlović, Laimer, Olise - Gnabry, Díaz, Kane