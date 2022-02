OM-Qarabağ : les compositions officielles

Avant un long et périlleux déplacement à l'Azersun Arena de Bakou, jeudi prochain, l'Olympique de Marseille doit frapper fort dans son antre du Vélodrome, face au Qarabağ FK, à l'occasion des barrages aller de la Ligue Europa Conférence (un match à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Pape Gueye l'a dit, après la débâcle de la Ligue Europa les Olympiens veulent gagner la petite soeur. Mais avant d'accéder aux huitièmes de finale, ils doivent écarter des Azerbaïdjanais qui ont terminé seconds de la phase de groupe de cette troisième coupe d'Europe, derrière Bâle, devant l'Omonia et Almaty.

Pour ce barrage aller, les Marseillais se présentent en 4-3-3. Steve Mandanda retrouve sa place dans le but, protégé par un autre revenant en la personne d'Alvaro Gonzalez. Au milieu, Pape Gueye est accompagné de Gerson et Boubacar Kamara, alors que devant le trio Under, Milik, De la Fuente se voit confier les clés. En face, l'équipe dirigée par Gurban Gurbanov est alignée en 4-2-3-1. L'ailier gauche franco-marocain Abdellah Zoubir, passé par Grenoble, Istres et Lens, est présent face aux Olympiens. Tout comme l'attaquant sénégalais Ibrahima Wadji, titularisé en pointe.

Les compositions d'équipes :

Marseille : Mandanda - Lirola, Alvaro Gonzalez, Balerdi, Luan Peres - Gueye, Kamara, Gerson - Under, Milik, De la Fuente

Qarabağ : Gugeshashvili - Bayramov, Medvedev, Medina, Vesovic - Garayev, Andrade - Kady, Ozobic, Zoubir - Wadji