L’Espagne détruit Florentino Pérez et le Real Madrid comme jamais !

Rien ne va plus au Real Madrid. Déjà plongé dans une crise sportive et institutionnelle après une saison cauchemardesque, le club madrilène a vécu ce lundi une séquence totalement irréelle avec la conférence de presse explosive de Florentino Pérez. Attendu pour répondre aux interrogations autour de l’avenir du club, de son projet sportif ou encore des tensions internes apparues ces dernières semaines, le président merengue a finalement livré une intervention hallucinante de près de deux heures, transformée en règlement de comptes géant contre la presse espagnole, ses détracteurs… et même certains socios.

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Très remonté dès les premières minutes, Florentino Pérez a immédiatement annoncé qu’il ne quitterait absolument pas son poste malgré la tempête traversée par le Real Madrid. «Je regrette de vous dire que je ne vais pas démissionner», a-t-il d’abord lancé avec ironie, avant de révéler la convocation de nouvelles élections présidentielles. Une annonce qui s’est rapidement transformée en défi frontal adressé à tous ses opposants : «Qu’ils arrêtent de menacer et qu’ils se présentent. Pourquoi personne ne se présente contre moi ? Ils doivent avoir peur de moi. Florentino ne partira pas tant que les socios ne le voudront pas. Il faudra me tirer dessus pour se débarrasser de moi.» Des propos extrêmement forts, prononcés dans une atmosphère électrique, où le président madrilène semblait décidé à régler ses comptes avec tout le football espagnol.

Les journalistes espagnols contre-attaquent

Au fil de son intervention, Florentino Pérez a multiplié les déclarations fracassantes. Évoquant les nombreuses critiques visant le Real Madrid ces derniers mois, il a dénoncé «une campagne absurde» destinée à «détruire le club» et à «s’emparer du Real Madrid». «Les journalistes se croient tout-puissants. Ils pensent que les gens croient tout ce qu’ils racontent, mais les gens me croient moi», a-t-il affirmé, avant de s’en prendre nommément à plusieurs figures médiatiques espagnoles. Le patron madrilène a notamment attaqué le quotidien ABC, le groupe Vocento, Juanma Castaño, Santi Segurola ou encore Relevo, accusés de chercher quotidiennement à «nuire au Real Madrid». Dans une autre séquence lunaire, Florentino Pérez a même ironisé sur les rumeurs autour de sa santé : «On m’a dit que j’avais un cancer terminal… Si c’était vrai, vous pensez que ça ne serait pas sorti partout dans le monde ?» Mais cette conférence de presse hors norme a surtout déclenché une vague de réactions extrêmement violentes dans toute l’Espagne. Même les médias traditionnellement proches du Real Madrid ont affiché leur stupéfaction face à la sortie du président madrilène. Du côté d’AS, le ton est cinglant. Le quotidien madrilène insiste sur le climat de défi permanent instauré par Florentino Pérez et rappelle que les socios du Real Madrid n’ont plus réellement choisi leur président depuis… 2006. Depuis cette date, Florentino Pérez a systématiquement été réélu sans opposition en 2009, 2013, 2017, 2021 et 2025. AS souligne également le caractère quasiment inaccessible du processus électoral madrilène : tout candidat doit réunir une garantie financière colossale de près de 187 millions d’euros en seulement quelques jours. Une manière, selon plusieurs observateurs espagnols, de verrouiller totalement le pouvoir au sein du club madrilène. La charge la plus spectaculaire est toutefois venue de MARCA.

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Le quotidien madrilène décrit un Florentino Pérez «plus irrité et combatif que jamais», dépassé par les événements et incapable de contrôler une conférence de presse «qui lui a totalement échappé». MARCA revient longuement sur les attaques personnelles répétées du président madrilène contre plusieurs journalistes présents dans la salle, mais aussi sur ses propos jugés méprisants et agressifs. «Je vais résilier mon abonnement à ABC en hommage à mon père», a notamment lâché Florentino Pérez, avant de critiquer des articles «écrits par une femme qui ne connaît peut-être rien au football». Une sortie qui a immédiatement provoqué un énorme malaise en Espagne. Du côté de SPORT, le constat est encore plus brutal. Le média catalan parle carrément d’une conférence de presse «grotesque» menée par un Florentino Pérez «arrogant, provocateur, méprisant et incapable de la moindre autocritique». SPORT compare même certaines séquences de son intervention «aux pires moments de certains dirigeants politiques obsédés par leurs ennemis». Le journal reproche surtout au président madrilène de n’avoir abordé aucun sujet sportif majeur malgré la crise traversée par le Real Madrid : pas un mot sur l’avenir de l’équipe, sur les choix de direction ou sur les tensions dans le vestiaire. À la place, Florentino Pérez aurait préféré «combattre ses critiques plutôt que d’assumer ses responsabilités». Plusieurs voix médiatiques majeures du pays ont également détruit cette sortie. Sur la COPE, Manolo Lama n’a pas mâché ses mots : «La conférence de presse de Florentino Pérez est pathétique.» Avant d’ajouter : «En regardant cette conférence, on comprend beaucoup mieux ce qu’il se passe actuellement au Real Madrid.» Une phrase qui résume parfaitement le sentiment général en Espagne après cette séquence déjà historique.