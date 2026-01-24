PL : Bournemouth d’Amine Adli crucifie sur place Liverpool

Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Bournemouth pour le compte de la 23e journée de Premier League, ce samedi après-midi. Une partie qu’il fallait préparer avec professionnalisme et concentration, puisque les Reds n’avaient pas réussi à empocher les trois points la semaine passée face à Burnley (1-1). La victoire des hommes de Arne Slot semblait donc obligatoire pour titiller le haut du tableau, toujours derrière ses grands rivaux (4e). De leurs côtés, les coéquipiers d’Amine Adli devaient garder leur belle forme en championnat, restant sur une victoire contre Tottenham (3-2) puis un match nul à Brighton (1-1). 15e avant le coup d’envoi, ils avaient notamment l’occasion de revenir dans le milieu de tableau dans leur antre, au Vitality Stadium. Sans Ibrahima Konaté dans leur charnière, les visiteurs se sont laissés aller en première période à l’image d’un premier tir cadré en faveur de Bournemouch, synonyme d’ouverture du score.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Liverpool 36 23 +3 10 6 7 35 32 13 Bournemouth 30 23 -5 7 9 7 38 43

Trop attentiste, Virgil van Dijk a laissé Alex Scott s’infiltrer dans la surface de réparation, servant un ballon délicieux à Evanilson. Le Brésilien a donc ouvert le score avant la demi-heure de jeu, face à un Alisson clairement battu (26e, 1-0). Dans le dur, après des pertes de balles alarmistes, les Reds ont continué leur déroute. James Hill a offert un caviar à Alejando Jimenez qui a croisé sa frappe, devant une défense aux abois (33e, 2-0). Juste avant la pause, le corner tiré par Dominik Szoboszlai a finalement relancer sa troupe. La tête rageuse de Virgil van Dijk a trouvé le chemin des filets pour réduire l’écart (45e, 2-1). Malgré l’entrée en jeu de Hugo Ekitike à l’heure de jeu, Liverpool a continué à subir jusqu’au réveil porté par Szoboszlai qui a égalisé (80e, 2-2). Mais c’était sans compter sur Amine Adli qui détruit tous les espoirs de Liverpool dans les dernières secondes (90e+5, 3-2). Au classement, les Reds restent 4es et les Cherries montent provisoirement à la 13e place.