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Ligue 1

OL : Loïs Openda sort sur blessure

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Loïs Openda, l'attaquant de l'OL @Maxppp
Lens 2-1 Lyon

Ce vendredi soir, l’OL se déplace sur la pelouse du RC Lens en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour Lyon qui peut s’emparer provisoirement de la première place du classement en cas de victoire. En première période, les Lensois ont ouvert le score grâce à Florian Sotoca.

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Au retour des vestiaires, la donne s’est compliquée pour les Rhodaniens. Remuant depuis le début de la rencontre en attaque, Loïs Openda s’est blessé en début de second acte lors d’un choc rugueux avec Ismaëlo Ganiou. Alors qu’il pourrait s’agir d’une béquille ou d’un choc à la cheville, l’attaquant belge a dû céder sa place à l’heure de jeu à Keito Nakamura. Sorti sous l’acclamation de Bollaert-Delelis, Openda a même été porté par le staff lyonnais jusqu’aux vestiaires.

Pub. le - MAJ le
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