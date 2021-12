Naples : Eljif Elmas positif au Covid-19

Après Victor Osimhen, c’est au tour d’Eljif Elmas d’avoir été testé positif au Covid-19 du côté de Naples. Le club a précisé qu’il était asymptomatique et qu’il s’était isolé à son domicile en Macédoine.

«Eljif Elmas a été testé positif au Covid-19 suite à un prélèvement moléculaire effectué en Macédoine hier soir avant son retour en Italie. Le joueur, qui est régulièrement vacciné, est asymptomatique et observera la période d'isolement à son domicile.»

📌 Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/HJJ2wqXGiR