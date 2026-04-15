L’Inter Milan rêve de Diego Simeone

La planification, c’est maintenant. Pour de nombreux directeurs sportifs, il est déjà grand temps de penser aux contours du projet qu’ils doivent mettre en place pour la saison prochaine. Faut-il changer d’entraîneur, quels joueurs faut-il vendre, quelle est la priorité de recrutement, etc. Et du côté de l’Inter Milan, la première réflexion concerne bel et bien le coach, Cristian Chivu. Le Roumain s’en est relativement bien sorti pour sa première saison sur le banc de touche, malgré une succession jugée difficile après l’ère Simone Inzaghi.

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Effectif vieillissant, joueurs en fin de cycle, recrues peu référencées pour le championnat italien (Luis Henrique, Andy Diouf, Petar Sucic entre autres), la tâche ne s’annonçait pas simple. Rien ne l’a été, mais l’Inter trône malgré tout en tête de Serie A, avec neuf points d’avance sur son dauphin Naples. Pourtant, l’interrogation demeure chez les dirigeants intéristes : Chivu peut-il insuffler une nouvelle dynamique sur le long terme ? Les 5 défaites en championnat et surtout l’élimination humiliante de la Ligue des Champions face à Bodo/Glimt ont insinué le doute.

L’Inter Milan n’attend que ça

Selon nos informations, l’Inter Milan serait prête à changer d’entraîneur s’il arrivait à convaincre celui qui le fait rêver : Diego Simeone. C’est là l’objectif numéro 1 des dirigeants nerazzurri. Qui ont pu voir passer en mars l’information d’un accord moral entre l’Atlético et le coach espagnol pour une année supplémentaire, jusqu’en 2027, date de la fin de son contrat (qui dispose d’une option d’un an à activer). Cela dit, de premières rumeurs d’un possible départ avaient agité la presse espagnole quelques semaines auparavant, avec l’Inter comme destination.

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Rappelons que Diego Simeone a joué pour l’Inter entre 1997 et 1999, y remportant une C3 et laissant là-bas un grand souvenir malgré son départ pour la Lazio Rome. Sur le banc de l’Atlético depuis le 23 décembre 2011, il y a tout connu, les succès (deux titres de champion d’Espagne, deux Ligues Europa, deux finales de Ligue des Champions) comme les échecs. Encore en course en Ligue des Champions après avoir éliminé le Barça, Simeone est forcément concentré sur les prochaines échéances des Colchoneros. Pourrait-il céder aux sirènes intéristes dès cet été ? Affaire à suivre.