Braga dément tout accord avec le PSG

La rumeur courait ces derniers jours. Suite aux départs des jeunes Parisiens Jordan Monteiro et Enzo Tayamoutou au SC Braga, certains médias indiquaient qu’il fallait y voir la naissance d’un partenariat entre le Paris Saint-Germain et le club portugais. Mais dans des propos relayés par Record, le président de Braga, António Salvador, a tenu à démentir fermement la théorie selon laquelle Braga deviendrait un club satellite des Rouge et Bleu.

« Nous n'allons pas faire de partenariat avec le PSG. Deux joueurs sont venus, mais concernant le partenariat, c’est complètement faux. Braga ne sera jamais un club satellite d'aucun club étranger ou portugais. Quand nous sommes arrivés il y a près de 20 ans, nous nous sommes fixés l'objectif d'être indépendant de tout. » C’est dit.