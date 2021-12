Real Madrid - Atlético de Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Les fans de Liga sont gâtés ce week-end. Après une journée de samedi riche en spectacle, les amateurs de football espagnol auront droit à un joli derby madrilène pour conclure ce week-end de décembre. Inutile de revenir sur la rivalité énorme entre les deux clubs, qui s'est accentuée ces dernières années, avec un Atlético capable de poser des souci sérieux à son rival merengue, supérieur historiquement.

A noter que Carlo Ancelotti n'avait gagné aucun des quatre derbys dirigés lors de sa première étape sur le banc du Real Madrid, tout comme l'Atlético de Simeone n'a plus battu son voisin en Liga depuis dix matchs. Et ce duel entre équipes de la capitale espagnole est en plus riche en enjeu, puisque les pensionnaires du Santiago Bernabéu, leaders, ont déjà dix points d'avance sur les Colchoneros, quatrièmes mais avec un match de moins. Autant dire qu'une victoire de l'équipe locale ce soir lui donnerait une sacrée avance en vue du titre...

Du très beau monde sur la pelouse

Pour ce match, le coach italien devrait miser sur du classique, avec Courtois dans les cages, protégé par cette charnière Alaba-Militao, très performante. Sur les côtés, Ferland Mendy et Carvajal sécuriseront et animeront les couloirs. L'entrejeu sera composé du classique Casemiro-Kroos-Modric, alors que Vinicius Junior et Asensio accompagneront l'attaquant de pointe : Karim Benzema, s'il est opérationnel après son retour de blessure, ou Luka Jovic si le Français n'est pas en mesure de débuter le match.

En face, Oblak sera dans les buts, alors que Diego Simeone va aligner Hermoso, Felipe et Kondogbia pour palier les absences dans l'axe de la défense. Yannick Carrasco et Marcos Llorente évolueront en tant que pistons. Au milieu, place à Koke, avec Rodrigo de Paul et Thomas Lemar devant lui. Devant, Antoine Griezmann et Matheus Cunha, Luis Suarez étant incertain, voudront faire mal à la défense merengue.